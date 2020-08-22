شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مباراة القمة "معنوية" ومصطفى محمد أخطر لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الوطني الأول أن مباراة القمة اليوم بين الفريقين ستكون معنوية في مضمونها نظرا لاقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفا فى تصريحات عبر قناة الزمالك الفضائية: "كارتيرون لن يسعى الى الخسارة بسبب ما تعرض له من لوم في المباريات الماضية وبالتالي سيعتمد على اللاعبين الذين يمتلكون القدرات الخاصة لتحقيق الانتصار".

تابع ضياء السيد أن الأهلي يعاني من الإصابات والغيابات الكثيرة بالإضافة الى أزمة انتقال رمضان صبحي الى بيراميدز وهو أمر معنوياً يؤثر على المارد الأحمر بشكل كبير قبل مواصلة بطولة أفريقيا المقبلة.

وقال ضياء السيد أن كارتيرون ناجح في مشروعه بمنح الفرصة لإعداد جيل جديد من لاعبي الزمالك الشباب وهو أمر يحسب له لكن نتيجة التعادل هي الأفضل للفريقين حتى يستعدا بدون ضغوط لمباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

Advertisements

وتحدث ضياء السيد عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو أخطر لاعب في القلعة البيضاء قائلاً: لاعب يحتاج الى كاميرا خاصة لمراقبة تحركاته لأنه لاعب ممتاز للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص بالإضافة الى أنه يجيد التحرك ويزعج أية دفاعات وأراه على عكس الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب الفراعنة السابق قبل ساعات من مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي إن فرجاني ساسي أيضاً من أخطر اللاعبين في الزمالك ممن سيواجه الأهلي معهم مشكلة في إيقاف تحركاتهم بالإضافة الى يوسف أوباما بالرغم من تأثره نتيجة العودة المتأخرة من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأوضح ضياء السيد أن معدل اللياقة البدنية للاعبين الفريقين جيد للغاية ولم يتأثرا بفترة التوقف نهائياً وهو أمر سيعود بالنفع على المستوى الفني للمباراة.