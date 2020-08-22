شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا بالقائمة المتوقعة للزمالك أمام الأهلى فى القمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على القائمة التى ستتواجد فى مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها واستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير فى البطولة مع نادى مصر.

وتضم القائمة المتوقعة للزمالك فى القمة 120 كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافى.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو، أوباما، إسلام جابر، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، حسام أشرف.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل.

ومن المنتظر أن يستبعد كارتيرون، الحارس محمد صبحى حتى يدخل القمة بـ20 لاعبا، حيث من المنتظر أن يعلن الزمالك عن قائمته بصورة رسمية قبل خوض القمة بعد تأجيل إعلان القائمة، حيث سيفتقد الأبيض فى المباراة لجهود شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة للإيقاف بينما يغيب محمد حسن للإصابة فى العضلة الخلفية.