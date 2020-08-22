شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا : خسرت أول قمة وبعدها حققت الدوري مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سابقا، عن ذكرياته في لقاءات القمة، قائلاً : "أول مباراة قمة لم تكن جيدة وخسرنا السوبر بين الأهلي والزمالك بركلات الجزاء" ، وتابع: "وبعدها دخلنا معسكر ولعبت تاني مباريات القمة ونجحنا في الفوز وحصد لقب الدوري".

Advertisements

وعن فارق النقاط الكبير بين الأهلي والزمالك والذي يصل إلى 17 نقطة، قال فينجادا في تصريحات تليفزيونية : "أعرف أن الفارق كبير ولكن الزمالك قد يدخل المباراة للفوز بها وإرضاء جماهيره"، مضيفاً : "اذا لم يفوز الزمالك بالدوري فعليه على الأقل تحقيق الفوز على الأهلي فهي بطولة خاصة".

وأضاف فينجادا، "جماهير الزمالك كانت تطالبني بالفوز علي الأهلي حتي لو هخسر الدوري" ، موضحاً : "رغم مطالبة الجماهير بالفوز في القمة ولكن أنا أرى أنه يجب الفوز في جميع المباريات لحصد لقب الدوري وكان لقاء بالنسبة لي لقاء مثل أي لقاء بثلاث نقاط".

وقال المدير الفني السابق للفريق الأبيض، "اعتقد أنه يجب على الزمالك الفوز في لقاء اليوم لتحقيق المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".