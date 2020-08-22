شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع للقمة.. بادجي للهجوم ..ثلاثي وسط وأيمن مع ياسر للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الزمالك ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، على معلول ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي "قفشة" ، جونيور أجاي وآليو بادجي.

وأعلن المدير الفني للأهلي ، قائمة ضمّت ، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

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فيما يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في المباراة ، وضمت ، قائمة الغائبين عن مباراة القمة ، كلاً من : صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولي الذى أجرى ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.

على صعيد متصل ، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي سلبية المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية ،الخميس، للكشف عن كورونا ، وقال مدير الكرة أن نتيجة المسحة التى خضع لها الجميع في فريق الكرة أمس وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية،جاءت سلبية وذلك قبل مباراة الزمالك اليوم.