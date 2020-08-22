مفاوضات غير رسمية من الثلاثي.. وكيل فخر الدين بن يوسف يكشف مستقبله مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد سليمان وكيل أعمال التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف، عن مستقبل موكله خاصة مع فريق الإسماعيلي والذي وقّع له لمدة ستة شهور.

وكيل فخر الدين يوسف خرج في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"اللاعب يريد استكمال مسيرته مع الإسماعيلي لمواسم، والإدارة أيضًا لديها رغبة في تجديد عقد اللاعب".

وعن سبب تأخر وصول المهاجم التونسي لمصر، أوضح :"اللاعب ينتظر الانتهاء من إجراءات الفيزا والإجراءات الأمنية أيضًا، فخر سيكون في مصر قريبًا".

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وتابع :"اللاعب يريد استكمال مسيرته مع الإسماعيلي في المواسم المقبلة، وستحدث مفاوضات مباشرة بين الإدارة واللاعب".

وأنهى :"حدث مفاوضات من جانب وكلاء عن فخر الدين من أجل انتقاله لصفوف الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لكن لم تحدث مفاوضات رسمية من جانب الأندية الثلاثة".

وانتقل فخر الدين بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية من العام الحالي، حيث وقّع الدولي التونسي على عقد حتى نهاية الموسم الجاري (2019 - 2020).

جدير بالذكر أن فخر الدين بن يوسف سجل ثلاثة أهداف مع الإسماعيلي من خلال هدفين في مسابقة دوري we المصري إلى جانب هدف في البطولة العربية من خلال الرجاء البيضاوي المغربي في إطار ذهاب دور الأربعة من عمر البطولة.