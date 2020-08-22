فاروق: منذ تأسيس بيراميدز وهدفنا المنافسة على البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال محمد فاروق لاعب بيراميدز، إن هدف ناديه وفريقه هو المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، لافتًا إلى سعي فريقه نحو تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية خلال هذا الموسم.

وأضاف بيراميدز في تصريحات صحفية عقب مباراة سموحة :"منذ بداية الموسم الحالي والجميع يفكر في الفوز وتحقيق بطولة خاصة وأن النادي وإدارته توفر كل شيء للاعبين والجهاز الفني".

وتابع :"بيراميدز لا يركز مع أي فريق آخر وهدفه الفوز في جميع مبارياته والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري".

وحول مباريات الفريق في مسابقة الكونفدرالية، أوضح :"اللقب هو الهدف الأسمى للفريق هذا العام، خاصة بعد التعديلات على شكل البطولة بعدما كانت هناك ٤ مباريات أصبحت مباراتين فقط نحو تحقيق الحلم الغالي".

وواصل :"نركز على مباراة حوريا كوناكري الغيني الأولى في نصف النهائي، ونعمل على تحقيق أول بطولة في تاريخ النادي الذي ولد كبيرًا".

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فاروق شدد خلال تصريحاته، أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤ أيام أو أقل وبعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا، ستؤثر على اللاعبين وستظهر الإصابات والإجهاد.

وأنهى :" بيراميدز فريق كبير يمتلك مجموعة هائلة من النجوم في مختلف المراكز ولا يتأثر بغياب أي لاعب وقادر على تحقيق الانتصارات".

واستطاع بيراميدز أن يعود إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد الفوز الصعب الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

بيراميدز ارتقى للمركز الثاني بعدما أصبح رصيده 39 نقطة ليتساوى في عدد النقاط مع الزمالك والذي سيخوض هذه الجولة مباراة القمة أمام غريمه الأهلي مساء اليوم السبت.

في المقابل، يشارك بيراميدز في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية ليصل الفريق إلى دور الأربعة حيث سيواجه فريق حوريا كوناكري الغيني على أن يتأهل الفائز لمواجهة نهضة بركان أو فريق حسنية أغادير المغربيين في المباراة النهائية والتي ستقام بالمغرب خلال هذه النسخة.