بعد ارتباطه ببيراميدز.. طولان يوضح مستقبل محمد شريف مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن محمد شريف يضع تركيزه بشكل كامل خلال فترة إعارته مع الفريق البترولي، مشددًا أنه يعذر اللاعب على مستواه خلال ظهوره في مباراة الإنتاج الحربي.

وأضاف طولان في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"أعذر محمد شريف على مستواه في مباراة الإنتاج الحربي، اللاعب كان تعرض للإصابة قبل بداية الدوري، ولم يصل لمستواه بسبب عدم مشاركته في المباريات الودية قبل استئناف الدوري".

وعن مستقبل محمد شريف، أوضح المدير الفني لإنبي :"شريف ملك للنادي الأهلي فقط، واللاعب لديه عقد مع النادي الأهلي، ولا أعتقد أنه في مفاوضات مع أي نادي آخر، ولا يحق لأي نادي التفاوض مع شريف".

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وشهدت مباراة إنبي والإنتاج الحربي إهدار محمد شريف ركلة جزاء لصالح الفريق البترولي إلا أن فريقه حقق الفوز بهدفين دون رد في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

ويُعد شريف أحد الأوراق الرابحة لدى فريق إنبي خلال هذا الموسم حيث سجل تسعة أهداف ليتواجد في الترتيب الثاني على مستوى هدافي الدوري المصري خلفًا لعبد الله السعيد هداف الدوري وفريق بيراميدز.

وكان شريف انتقل إلى إنبي مطلع الموسم الحالي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن النادي الأحمر لديه رغبة في استعادة اللاعب مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد.