فرج عامر: مجهود كبير لإنقاذ بيراميدز.. و"ربنا ينتقم من الظالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عدم رضاه عن الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.
ودوّن فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، مساء اليوم الجمعة:"من فاول لسموحة في نصف الملعب يستحق إنذار على محمد فاروق لم يحدث لفاول على سموحة لاعب يجري في اتجاه الكرة وطرد، مجهود كبير لإنقاذ بيراميدز (فريق بمئات الملايين) من سموحة المكافح لكن ربنا ينتقم من الظالم أياً كان".
وهُزم سموحة بهدفين مقابل هدف في مباراة خطف بيراميدز نقاط المباراة بهدف ثانِ في الدقيقة 94 عن طريق محمد نادي لاعب الفريق السكندري الذي سجله بالخطأ في مرماه.
وشهدت المباراة طرد محمد عبد المنعم، لاعب سموحة في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
وبهزيمة سموحة توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز السابع، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني.
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