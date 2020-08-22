ميدو: كنت أتمنى تواجد شيكابالا وكهربا في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، أن مواجهة القمة المقرر لها مساء غدا السبت، ستنتهي بالتعادل بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك بنظيره الأهلي في الجولة الـ 21 بدوري we المصري، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الأول وخلفه الزمالك في المركز الثاني.

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وقال ميدو في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر:" أتوقع أن تنتهي القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل".

وأضاف:لن يخرج اى لاعب عن النص في مباراة القكة بسبب عقوبات السوبر الأخيرة والتي تسببت في غياب بعض اللاعبين عن مواجهة القمة المقرر لها مساء غدا السبت".

وأتم :"كنت اتمنى تواجد شيكابالا ومحمود كهربا في مباراة القمة لكن الإيقاف تسبب في عدم تواجدهما، وعبد الله جمعة كان يستطيع صنع الفارق لانه لاعب مهم فهو خسارة كبيرة للزمالك".