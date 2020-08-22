طبيب بيراميدز: الأشعة تحدد حجم إصابة عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز بأن الأشعة التي سيجريها عبدالله السعيد غدًا السبت سوف تحدد حجم إصابة اللاعب الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وكشف المنيري في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبدالله السعيد وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد عبارة عن شد في العضلة الخلفية على أن يتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي.

وحقق بيراميدز فوزا في الوقت الضائع على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من دوري we الممتاز في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.