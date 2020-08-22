محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن أولبيماكوس اليوناني، اليوم الجمعة، التعاقد بصورة نهائية مع محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" قادماً من سبورتينج براجا البرتغالي بعد لمدة 3 سنوات حتى 2023.
ومن جانبه قال كوكا، في تصريحات أوردها أولمبياكوس: "سعيد كوني هنا، أشعر بالسعادة للاستمرار في القتال مع الفريق لتحقيق مزيد من البطولات".
وكان كوكا قد لعب الموسم الماضي في صفوف أولمبياكوس معارًا من سبورتينج براجا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. أولبيماكوس يُعلن ضم كوكا نهائياً لمدة 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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