رسمياً.. أولبيماكوس يُعلن ضم كوكا نهائياً لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أولبيماكوس اليوناني، اليوم الجمعة، التعاقد بصورة نهائية مع محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" قادماً من سبورتينج براجا البرتغالي بعد لمدة 3 سنوات حتى 2023.

ومن جانبه قال كوكا، في تصريحات أوردها أولمبياكوس: "سعيد كوني هنا، أشعر بالسعادة للاستمرار في القتال مع الفريق لتحقيق مزيد من البطولات".

وكان كوكا قد لعب الموسم الماضي في صفوف أولمبياكوس معارًا من سبورتينج براجا.