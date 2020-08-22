أسوان يتخطى المقاولون بصعوبة ويُبقي الزمالك بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق أسوان فوزا صعبًا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، بالجولة الـ 21 بدوري we المصري.

وتقدم فريق اسوان بالهدف الأول في الدقيقة 15 سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب بالخطأ في مرماه، بعدما حاول غير اتجاه كرة عرضية لمرمى الحارس محمود ابو السعود.

وفي الدقيقة 61 ألغى حكم المباراة هدف لفريق المقاولون العرب بعد االعودة لتقنية الفيديو، ليستمر تقدم اسوان حتى نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة بالتساوى مع حرس الحدود، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 37 نقطة بالمركز الثالث خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.