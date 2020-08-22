الكاف يدعو الحكم محمود البنا لمعسكر دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وجه الدعوة للحكم الدولي محمود البنا من أجل الانخراط في المعسكر التحضيري الخاص ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف المصدر نفسه أن الكاف وجه الدعوة للحكم خلال الأيام الماضية من أجل حضور المعسكر الذي سيكون في القاهرة.

وفي نفس السياق ذكرت تقرير في الصحافة المغربية أن كاف وجه الدعوة لكل من رضوان جيد ولحسن أزكاو من أجل المشاركة في نفس المعسكر، فيما أعلن الاتحاد التونسي أن الكاف وجه الدعوة للحكم الصادق السلمي وهيثم قيراط وسيقام هذا المعسكر في القاهرة في الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر.

ومن المقرر أن يحل الزمالك والأهلي على الرجاء والوداد على التتريب بدوري أبطال أفريقيا، فيما ستقام باقي مباريات الكونفدرالية بين بيراميدز وحوريا كوناكري وبين نهضة بركان وحسنية أغادير في المغرب.