للمرة السادسة.. إشبيلية يقهر حماس كونتي إنتر ويتوج بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي (يوربا ليج) بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "كولون".

إشبيلية أصبح متخصصًا في مسابقة الدوري الأوروبي عقب الفوز بالبطولة السادسة في تاريخ النادي الأندلسي، في المقابل ودّع إنتر الموسم بدون أي ألقاب ليفقد لقب أوروبي بعدما غابت الألقاب الأوروبية عن قلعة "النيراتزوري" بعد نسخة دوري الأبطال 2010.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح إنتر ميلان بعد عرقلة لوكاكو على يد المدافع دييجو كارلوس.

الدقيقة الخامسة شهدت هدفًا مبكرًا لصالح إنتر عن طريق الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما سجل هدف "النيراتزوري" الأول من ضربة جزاء.

واستطاع مهاجم إشبيلية دي يونج أن يسجل التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 12 بعد كرة رائعة يحولها برأسية متقنة في شباك الإنتر لتصبح النتيجة (1-1).

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الدقيقة 22 سدد الأرجنتيني أوكامبوس كرة قوية حاول من خلالها إضافة الهدف الثاني لصالح إشبيلية تمر بجوار القائم الأيسر لإنتر.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 33 بعدما عاد مهاجم إشبيلية دي يونج ليسجل هدف رائع لبطل إسبانيا من كرة رأسية رائعة.

دييجو جودين لم يرفع الراية البيضاء لإنتر ليسجل "النيراتزوري" هدف التعادل من كرة رأسية رائعة يفشل ياسين بونو حارس إشبيلية في إبعادها لتصبح النتيجة (2-2) في الدقيقة 36.

وأهدر لوكاكو فرصة تسجيل هدف التقدم لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 65 لكن المغربي حارس إشبيلية ياسين بونو يتألق ويبعد الانفراد.

وفي الدقيقة 74، أحرز روميلو لوكاكو هدفًا في شباك فريقه إنتر بعد تسديدة من المدافع دييجو كارلوس لتصبح النتيجة (3-2).

تشكيل إنتر ميلانو: هاندانوفيتش - باستوني - دي فري - جودين - آشلي يونج - جاليارديني - بروزوفيتش - باريلا - دامبروزيو - لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل إشبيلية: ياسين بونو - نافاس - كونديه - دييجو كارلوس - ريجيليون - بانيجا - فيرناندو - جورادن - سوسو - دي يونج - أوكامبوس.