طارق السيد: مصطفى محمد سيكون من نجوم مباراة القمة

توقع طارق السيد ظهير الزمالك السابق، تألق مصطفى محمد مهاجم الابيض خلال لقاء القمة اليوم السبت.

وقال السيد خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " مصطفى محمد سيكون من نجوم مباراة القمة، ينقصه فقط التركيز.

واردف: اشرف بن شرقي ايضا بدأ في استعادة مستواه الفني واتوقع ان يكون للثنائي دور هام اليوم.

نجوم مباراة القمة، ينقصه فقط التركيز.واردف: اشرف بن شرقي ايضا بدأ في استعادة مستواه الفني واتوقع ان يكون للثنائي دور هام اليوم.

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