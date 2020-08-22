ناقد رياضي: القمة 120 تفتقد الجماهير والأهلي الأقرب للفوز

تحدث الكاتب الصحفي جمال العاصي، عن القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المقرر لها السبت. وأكد جمال العاصي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "القمة 120 ستفتقد الجماهير بشكل كبير وتغيب عنها الاثارة والمتعة الحقيقة بسبب الجماهير". "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "القمة 120 ستفتقد الجماهير بشكل كبير وتغيب عنها الاثارة والمتعة الحقيقة بسبب الجماهير". وتابع: "اتمنى ان يخرج اللقاء بالشكل الأمثل وبكل روح رياضية لان الفريقين يمثلان صورة مصر". وأتم: "الأهلي هو الأقرب للفوز بسبب تفوقه البدني على نادي الزمالك".

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