كشري: الزمالك أجهز فنيا من الأهلي.. والقمة خارج التوقعات

تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي أقل فنيًا من الزمالك بالوقت الحالي.

وقال كشري خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي اقل فنيا من الزمالك بالوقت الحالي، كما أن الزمالك الأجهزة لأنه أراح لاعبيه بأخر مباراة أمام إف سي مصر، لكن القمة تبقى خارج التوقعات".

وأكمل: "اتمنى الفوز للأهلي والمباراة تختلف عن أي لقاء آخر بالمسابقة".

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي اقل فنيا من الزمالك بالوقت الحالي، كما أن الزمالك الأجهزة لأنه أراح لاعبيه بأخر مباراة أمام إف سي مصر، لكن القمة تبقى خارج التوقعات".وأكمل: "اتمنى الفوز للأهلي والمباراة تختلف عن أي لقاء آخر بالمسابقة".

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