وجيه أحمد: اتحاد الكرة وفر مولد كهرباء لتجنب أزمة الفار في لقاء الزمالك واف سي مصر

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة وفر مولد كهرباء لتجنب أزمة تقنية الفيديو في لقاء الزمالك واف سي مصر في بطولة الدوري.
قال وجيه أحمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الكهرباء انقطعت عن سيارة تقنية الفيديو في المباراةولذلك اتحاد الكرة قرر توفير مولد كهرباء مع كل سيارة لتجنب مثل هذه الأعطال مستقبلاً.
وواصل أن احمد الغندور حكم المباراة ابلغ قائدي الزمالك ونادي مصر حتى يكونا على علم بالوضع ولتجنب أي أزمات.
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