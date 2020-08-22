حلمي طولان: أتمنى فوز الزمالك في القمة والأهلي لم يحسم الدوري

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن الفوز على الانتاج الحربي في مباراة اليوم بالدوري تمنحهم دفعة قوية للأمام.
وقال حلمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن محمد شريف لاعب الفريق اضاع العديد من الفرصالسهلة خلال المباراة كادت ان تنهى المباراة بنتيجة كبيرة لصالح إنبي.
وتابع أن شريف تعرض لإصابة قبل عودة الدوري ويتعافى منها في الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب تركيزه بالكامل مع إنبي في الفترة الحالية.
وأضاف أن شريف يتبقى بعقده مع الأهلي موسم ونصف خلال الفترة المقبلة لذلك من الصعب ان يتفاوض مع نادي اخر.
وأردف أن أحمد علي يبذل جهد كبير سواء في التدريبات أو المباريات الودية ، ويستعيد مستواه المعتاد بشكل تدريجي.
وأتم أن مباراة القمة الظروف متساوية بين الأهلي والزمالك ولكني اتمنى الفوز للقلعة البيضاء لأن مازال الدوري في الملعب ولم يحسم للأهلي.
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