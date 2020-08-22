وجيه أحمد يفسر أزمة ركلة الجزاء في لقاء إنبي والإنتاج الحربي

فسر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أزمة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح انبي أمام الانتاج الحربي في مباراة الفريقين أمس ببطولة الدوري.

قال وجيه أحمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على

قناة صدى البلد، إن ركلة الجزاء تم إعادتها نظرا لدخول اثنين من مدافعي الإنتاج مبكرا إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة مما استوجب إعادتها موضحا أن موقف حارس الإنتاج كان سليمان ولو كان تحرك من خط مرماه لحصل على انذار.

ولفت إلى لجنة الحكام ستبحث مذكرة الإنتاج التي يعترض فيها على التحكيم ويناقشها بجانب مناقشة هجوم بعض المسؤولين على التحكيم مؤكدا أنه لا يصح هجوم عدد من المسؤولين على الحكام بسبب أحداث في الموسم الماضي.

