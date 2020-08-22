كشري: لاعبو أسوان كانو أبطالا أمام المقاولون.. ومسعد عوض أهدانا الفوز

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، انه سعيد بالفوز على فريق كبير مثل المقاولون العرب.

وقال كشري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد

: "لم نكن نلعب على التعادل واردنا الفوز بعد الأداء الذي قدمناه، لذلك كان يجب أن نفكر في المكسب".وأكمل: "الطرد اثر علينا أمام إف سي مصر، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي لكن لاعبيه تقدر على التسجيل من انصاف الفرص".وأضاف: "اللاعبين كانو أبطالا وكنا نقدر نضيف اهداف أخرى، كما أن لدينا غيابات كثيرة ونحصل على إنذارات مجانية، ومسعد عوض رد عليا على طول وأهدانا الفوز".