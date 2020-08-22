أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، انه سعيد بالفوز على فريق كبير مثل المقاولون العرب.
وقال كشري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد
وأكمل: "الطرد اثر علينا أمام إف سي مصر، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي لكن لاعبيه تقدر على التسجيل من انصاف الفرص".
وأضاف: "اللاعبين كانو أبطالا وكنا نقدر نضيف اهداف أخرى، كما أن لدينا غيابات كثيرة ونحصل على إنذارات مجانية، ومسعد عوض رد عليا على طول وأهدانا الفوز".
كانت هذه تفاصيل خبر كشري: لاعبو أسوان كانو أبطالا أمام المقاولون.. ومسعد عوض أهدانا الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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