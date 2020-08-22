اشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي على حساب الإنتر بـ “التخصص”

توج فريق أشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”، للمرة السادسة في تاريخه بالتخصص، وذلك بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولن الألمانية.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل أشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونج في الدقيقة 12 .

ثم أضاف دي يونج الهدف الثاني لأشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييجو جودين سجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 36 من ضربة رأس.

وسجل أشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييجو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو لاعب إنتر قبل أن تعانق الشباك.

وتأهل أشبيلية للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تقام 24 سبتمبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

كان إشبيلية قد فاز باللقب 5 مرات “رقم قياسي”، بينما فاز النيراتزوري باللقب 3 مرات، وعليه يتواجهان لأول مرة تاريخيًا في مباراة قوية.

دخل الفريق الأندلسي بقيادة المدرب الإسباني “لوبيتيجي” الدور النهائي بعد إقصاء واحد من المرشحين الأقوياء وهو الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. فضلا على الأسبقية المعنوية لنادي اشبيلية كونه الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة في نسختها الجديدة حيث يملك 5 ألقاب.

أما بالنسبة لكتيبة “أنطونيو كونتي” المدير الفني الإيطالي لفريق إنتر ميلان فيدخل النهائي معولا على الأداء الرائع الذي قدمه فريقه في مباراة نصف النهائي أمام شاختار الأوكراني ونجح في سحق الأخير بخماسية نظيفة شارك في تسجيلها نجما الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو بتسجيل هدفين والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدفين آخرين وهدف للإيطالي دامبروزيو.

أقرأ ايضا..