إشبيلية يتوّج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه 

توّج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عقب فوزه الجمعة على إنتر ميلان 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة كولن الألمانية.

وسجل أهداف إشبيلية كل من الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) الذي حول ازدواجيته لوكاكو في شباك الفريق الإيطالي، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغوياني دييغو غودين (36).

وتعتبر مسابقة الدوري الأوروبي "الحديقة الخاصة" لفريق إشبيلية الذي خرج فائزاً في المباريات النهائية الخمس التي خاضها في 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

في المقابل، توّج إنتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي في 1991 و1994 و1998 وحلّ وصيفاً في 1997.

وأقيمت المباراة وراء أبواب موصدة، بسبب البروتوكول المتبع من الاتحاد الأوروبي للعبة تفادياً لتفشي فيروس كورونا المستجد.