رياضة | خطوة واحدة تفصل أرسنال ضم مدافع ليل الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل أرسنال ضم مدافع ليل الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي بقوة من ضم مدافع نادي ليل الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم رفع أرسنال عرضه لضم مدافع ليل الفرنسي جابرييل ماجالهايس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت التقارير أن إدارة أرسنال يضغطون لإقناع اللاعب الآن لأن نابولي لا يزال ينتظر وضع كوليبالي مع الفريق ومانشستريونايتد لم يتواصل مع النادي الفرنسي حتى الآن، إدارة أرسنال تشعر الآن بالثقة للتعاقد مع المدافع البرازيلي.

يذكر أن جابرييل قد تألق بقوة مع نادي ليل الفرنسي هذا الموسم وضعه محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها أرسنال الإنجليزي و مانشستر يونايتد بالإضافة إلي نابولي الإيطالي.