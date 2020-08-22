رياضة | فينجادا: الزمالك لازم يفوز على الأهلي للحصول علي المركز الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فينجادا: الزمالك لازم يفوز على الأهلي للحصول علي المركز الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سابقا، على ضرورة فوز الزمالك أمام الأهلي للحفاظ على المركز الثاني.

وأكد فينجادا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "اعتقد أنه يجب على الزمالك الفوز في لقاء غدا لتحقيق المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "الزمالك لازم يفوز على الأهلي للحصول علي المركز الثاني ولعب النسخة القادمة من دوري الأبطال".

ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.