رياضة | فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات محمد هاني في الجبهة اليمنى، لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.
وقرر فايلر، الدفع باللاعب على حساب أحمد فتحي، والذي بدأ بشكل أساسي فى مباراة أسوان الأخيرة حيث شارك هاني كبديلًا له.
ويفضل فايلر، على بقاء أحمد فتحي على مقاعد البدلاء، على أن يتم الاستعانة بخدماته حسب مجريات المباراة المرتقبة، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بالمسابقة.
ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.