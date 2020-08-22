رياضة | فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات محمد هاني في الجبهة اليمنى، لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وقرر فايلر، الدفع باللاعب على حساب أحمد فتحي، والذي بدأ بشكل أساسي فى مباراة أسوان الأخيرة حيث شارك هاني كبديلًا له.

ويفضل فايلر، على بقاء أحمد فتحي على مقاعد البدلاء، على أن يتم الاستعانة بخدماته حسب مجريات المباراة المرتقبة، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بالمسابقة.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.