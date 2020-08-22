رياضة | نجم الأهلي السابق: "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه"

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، ونجم الأهلي السابق، عن استغرابه من غياب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القمة 120 أمام الزمالك.

وقال ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه رغم كل تلك الغيابات في صفوف الأحمر".

وأكد: "غياب صالح جمعة لأسباب لا يعرفها الا مسئولي الأهلي، فمستحيل يكون استبعاده فني فهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة داخل الملعب".

وأتم: "أتمنى خروج لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بشكل حضاري غدا، وان يتقبل المهزوم تلك الهزيمة دون إثارة أية مشاكل".