رياضة | مدرب برشلونة يستقر على بقاء بيكيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يستقر على بقاء بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه من المنتظر أن يقوم برشلونة الإسباني بالاستغناء عن مجموعةٍ من نجوم الفريق وذلك في ظل سعي الفريق الكتالوني لتجديد دمائه عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد أبلغ إدارة البرسا برغبته في التخلي عن ثلاثي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي كما طلب من الأمانة الفنية التعاقد مع مدافع ولاعب وسط ومهاجم.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن جيرارد بيكي ليس من ضمن قائمة ضحايا رونالد كومان في الصيف الحالي، حيث يُفكر المدير الفني الهولندي في الاحتفاظ بخدمات المدافع الإسباني وربما يمنحه أدواراً أساسية في الموسم المقبل.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن النادي الكتالوني سيتصل في الأيام المقبلة باللاعبين الذين لن يدخلوا ضمن خُطط رونالد كومان ولن يكون جيرارد بيكي أحدهم لأن المدرب الهولندي يعتقد بأن البارسا بحاجة لمدافع يمتلك خبرة واسعة حتى لو تعاقد النادي مع مدافعين جدد.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن جيرارد بيكي قدم موسمًا جيداً وكان أحد أفضل اللاعبين في الفريق الكتالوني إلى جانب أسماء أخرى مثل أنسو فاتي وليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن ولكن الخسارة ضد بايرن ميونخ محت كل شيء.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتخلى برشلونة عن صامويل أومتيتي وتعويضه بالشاب إريك جارسيا مع تصعيد رونالد أراوخو وبالتالي سيكون النادي الكتالوني بحاجة للاعب يمتلك خبرة كبيرة مثل جيرارد بيكي.