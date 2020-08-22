رياضة | الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها القائد عبد الله السعيد وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة ٢١ من الدوري الممتاز في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد عبارة عن شد في العضلة الخلفية على أن يتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي