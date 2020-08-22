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رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره سموحة بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما استعاد أسوان نغمة الانتصارات بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، كما تفوق إنبي على نظيره الإنتاج الحربي بثنائية بيضاء.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سموحة بهدفين لهدف على النحو التالي:

الأهلي 56 نقطة

الزمالك 39 نقطة

بيراميدز 39 نقطة

المقاولون العرب 37 نقطة

إنبي 29 نقطة

الاتحاد السكندري 29 نقطة

سموحة 27 نقطة

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الانتاج الحربي 24 نقطة

الإسماعيلي 23 نقطة

حرس الحدود 22 نقطة

أسوان 22 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

مصر المقاصة 20 نقطة

وادى دجلة 19 نقطة

طلائع الجيش 18 نقطة

طنطا 16 نقطة

نادى مصر 13 نقطة

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