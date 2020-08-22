رياضة | الدحيل يتوج بطلًا للدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدحيل يتوج بطلًا للدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الدحيل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويدين الدحيل بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيدميلسون جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

ورفع الدحيل رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام الريان الذي أنهى الموسم في المركز الثاني بعد فوزه على الوكرة 2 / صفر، وتوقف رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وهذا هو اللقب السابع للدحيل في تاريخه والثالث له في آخر أربع مواسم.

ويستعد الدحيل لاستئناف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الشهر المقبل عندما يواجه الشارقة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة الرابعة سجل الدحيل هدفا ألغاه الحكم عندما لعبت كرة خلف المدافعين إلى محمد مونتاري، الذي انطلق بها حتى دخل منطقة جزاء الأهلي ليصبح في مواجهة ايفانيلدو رودريجيز، حارس الأهلي، وسدد الكرة إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل مونتاري.

بعد تلك الهجمة فرض الدحيل سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الأهلي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة، ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 17 والتي كادت أن تشهد تسجيل الدحيل لهدف التقدم، عندما سدد عبد الله الأحرق كرة أرضية قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي من الناحية اليمنى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 24 تسجيل الدحيل لهدف التقدم عندما سدد إيدميلسون جونيور هدف التقدم للدحيل بكرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالحائط البشري وغيرت اتجاهها لتعانق الشباك.

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وكاد الدحيل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 عندما لعبت الكرة خلف مدافعي الأهلي إلى المعز علي ليدخل بها منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، ثم مررها إلى محمد مونتاري الذي سدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

بعد تلك الهجمة، نشط فريق الأهلي هجوميا وحاول شن هجمات على مرمى الدحيل، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم وتقدمهم لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 41 والتي شهدت إلغاء هدف للدحيل عندما توغل عبد الله الاحرق بالكرة ودخل منطقة جزاء الأهلي لكن مدافعي الاهلي تمكنوا من إبعاد الكرة لترتد إلى المعز علي، الذي سددها إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل علي.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الدحيل بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46 كاد الدحيل أن يسجل الهدف الثاني عندما إنفرد إيدميلسون جونيور بحارس الأهلي إيفانيلدو رودريجيز الذي تألق وتصدى لتسديدة إيدميلسون لتخرج الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

وكاد الدحيل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما مرر مونتاري كرة بينية إلى إيدميلسون جونيور داخل منطقة الجزاء، ليصبح في مواجهة الحارس إيفانيلدو ليسدد كرة قوية أبعدها جاسم محمد مدافع الأهلي من على خط المرمى.

فرض فريق الدحيل سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه حاول فريق الأهلي على استحياء شن هجمات على مرمى الدحيل لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين.

وبمرور الوقت، استعاد فريق الأهلي نشاطه الهجومي وبادر بشن هجمات على مرمى الدحيل الذي تراجع قليلا لوسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المتردة، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 72 والتي شهدت إهدار المعز علي فرصة هدف مؤكد عندما مرر إيدميلسون كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها المعز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة لتضييع فرصة هدف مؤكد للدحيل.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الدحيل بهدف نظيف وتتويجه بلقب الدوري