رياضة | فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الأسماعيلي ، على الرغم من تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد فايلر أن اللاعب لن يكون إضافة لخط دفاع الأهلي، ويرفض مخطط لجنة التخطيط في التعاقد معه لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور، حيث لا يقتنع المدرب السويسري في قدرات المحمدي على أن يكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وتحاول لجنة التخطيط بالأهلي الضغط على فايلر من أجل إقناعه بضم باهر المحمدي، باعتباره من أبرز المدافعين في الدوري المصري، بخلاف أنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن رفض فايلر فكرة التعاقد معه حال دون التفكير في ضم قائد الإسماعيلي.