رياضة | الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من غيابات كثيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة مساء غدًا السبت 22 أغسطس الجاري ضمن إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

الأهلي سيفقد، حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق، ومحمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك.

Advertisements

ويغيب الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ بعد الإصابات المختلفة ، التى تعرضوا لها أمام أسوان بالدوري العام، بالإضافة إلى غياب صالح جمعة لأسباب فنية.

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري المصري

يتصدر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 56 نقطة من 20 جولة، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 لقاء وتعادل في مباراتين، ولم يذق أبناء المدرب السويسري رنيه فايلر، طعم الخسارة حتى الآن.