رياضة | بالتخصص.. إشبيلية يقهر إنتر ميلان ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالتخصص.. إشبيلية يقهر إنتر ميلان ويتوج بلقب الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي إشبيلية الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليج"، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون بألمانيا.

كان الفريق الإيطالي هو الباديء بالتسجيل عبر البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، ثم عاجل لوك دي يونج النتيجة لصالح إشبيلية في الدقيقة 12، قبل أن يعود اللاعب الهولندي مرة أخري ويسجل هدف التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة 33.

وبعد هدف إشبيلية بدقيقتين فقط تمكن الأوروجواياني دييجو جودين من معادلة النتيجة للإنتر برأسية رائعة سكنت شباك الحارس المغربي ياسين بونو، وفي الدقيقة 76 استطاع إشبيلية من احراز ثالث الأهداف عبر لوكاكو الذي سجل الهدف بالخطأ في مرماه.