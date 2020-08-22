رياضة | فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي يرفض التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

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ويري فايلر بأن المحمدي لا يناسب طريقة لعب الأهلي، ويفضل المدرب الانتظار حتي نهاية الموسم للوقوف بشكل أكبر على مستوي مدافع الإسماعيلي.

وكان محمود متولي مدافع الفريق قد أصيب خلال مواجهة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي مما يجعله خارج حسابات الفريق لفترة طويلة مما جعل إدارة الأهلي تدرس التعاقد مع مدافع لتدعيم صفوف الفريق.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الزمالك غدًا السبت ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.