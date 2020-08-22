رياضة | ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عدة تقارير صحفية إسبانية، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ، رفض التواصل مع شخص من النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال البرنامج التلفزيوني الشهير «Elchiringuito» أن ميسي لا يرد في الوقت الحالي على الاتصالات الهاتفية من أي فرد في برشلونة، في الوقت الذي كانت تشير في الأنباء أنه سيكون هناك المزيد من الاجتماعات بين كومان وميسي الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول رحيل ليونيل ميسي عن قلعة الكامب نو خلال موسم الانتقالات الحالي، بعد الهزيمة الفاضحة على يد بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.

وألمحت إذاعة «راديو كتالونيا» الإسباني، عن اجتماع ميسي يوم الأربعاء الماضي مع رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، وأخبره عن نواياه للموسم الجديد، ذكر خلاله النجم الأرجنتيني أنه لا يرى مستقبله في برشلونة بشكل واضح، وأنه في الوقت الحالي يفضل الاستماع للعروض الخارجية أكثر من بقاءه داخل النادي.