الامارات | لاعب مانشستر يونايتد ماغواير يتهجم على سيّاح وعناصر الشرطة اليونانية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة اليونانية مدافع نادي مانشستر يونايتد، الإنجليزي هاري ماغواير، في جزيرة ميكونوس اليونانية السياحية، بعد ضلوعه في اشتباك مع سياح وتهجمه على عناصر الشرطة، وفق ما أفادت مصادر عدة أمس. وقال يونايتد، في بيان مقتضب، إنه «على علم بحادث مزعوم، يتعلق بهاري ماغواير في ميكونوس، الليلة الماضية (الخميس)، وتم الاتصال بهاري، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية». وأكد ضابط في شرطة سيروس، وهي عاصمة الجزر التي تعتبر ميكونوس إحداها، أن المشتبه فيهم هم: «ثلاثة رجال بريطانيين، أحدهم لاعب كرة قدم في فريق بريطاني»، إلا أنه لم يذكر أنه ماغواير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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