الامارات | «دارك فيشن» يطلب لقب «سترينسول ستيكس» في مهرجان «يورك إيبور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دارك فيشن» يطلب لقب «سترينسول ستيكس» في مهرجان «يورك إيبور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى مهر غودولفين «دارك فيشن» بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى إحراز لقب سباق «سترينسول ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، الذي يجري اليوم على مضمار «يورك» البريطاني، في أول أشواط اليوم الختامي لمهرجان «يورك إيبور» العريق، الذي استهل الأربعاء الماضي، ويعد درة سباقات الخيل في بريطانيا.

ويتأهب المهر البالغ من العمر أربع سنوات لمواصلة تألقه على المضامير البريطانية في موسمه الحالي، وحصد انتصاره الثالث عقب فوزه 23 يوليو الماضي بسباق «بومفريت ستيكس» على مضمار «بونتفراكت» بفارق الرقبة عن أقرب منافسيه، والذي جاء مكملاً لانتصاره في شهر يونيو في سباق «رويال هنت كب» على مضمار «أسكوت» العريق، كما لم يخرج «دارك فيشن» عن المركزين الأول والثاني في السباقات الأربعة التي خاضها هذا الموسم.

ويواجه مهر «غودولفين» في سباق «سترينسول ستيكس»، ثمانية من نخبة جياد مسافة 1800 متر، يبرز منها جوادان مملوكان للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجير فاريان، يتقدمها «زعبيل برينس» بقيادة الفارس أندريه أتزيني، الساعي إلى حصد انتصاره السابع في عالم السباقات. وفي تعليقه على مشاركة «دارك فيشن» ومواصلة تألقه على المضامير البريطانية، قال مدرب «غودولفين» مارك جونستون، في تصريحات صحافية: «قدم دارك فيشن مستويات مميزة للغاية حين كان في عمر سنتين، قبل أن يفقد التركيز بعض الشيء الموسم الماضي، لكنه استطاع العودة للتألق هذا العام، ولم يغب عن المركزين الأول والثاني في السباقات الأربعة التي خاضها هذا الموسم».

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تحدٍّ جديد لـ «غوستووتش»

ينشد جواد غودولفين «غوستووتش» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، العودة إلى الانتصارات في «مهرجان يورك إيبور» حين يطلب لقب الشوط الرابع «سكاي بيت إيبور هانديكاب»، لمسافة 2800 متر. وقد سبق له قبل عامين، على المضمار والمسافة ذاتهما، الفوز في سباق «ميلروز هانديكاب».

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