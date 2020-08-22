الامارات | تدريبات صباحية ومسائية لرديف الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات صباحية ومسائية لرديف الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن فريق الشارقة الرديف لكرة القدم (تحت 21 سنة) معسكره الداخلي الثاني، بقيادة المدرب الوطني عبدالرحمن الحداد، ويستمر المعسكر حتى الأربعاء المقبل، إذ يتطلع الجهاز الفني خلال هذا المعسكر للوقوف على جاهزية الفريق من خلال تدريبات صباحية ومسائية، وخوض عدد من المباريات الودية، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني للفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.
وكان فريق تحت 21 سنة قد اختتم المرحلة الأولى من معسكره الداخلي الذي أقامه في الشارقة.
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