الامارات | 7 عيدان ثقاب تشعل قمة «السحر» بين الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عيدان ثقاب تشعل قمة «السحر» بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتعل القمة الـ120، بين الأهلي والزمالك، في الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم، بسبعة عيدان ثقاب، في ظل التوتر بين إدارة الناديين، برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور، وتصعيد ملف قضية نادي القرن الإفريقي، الذي يطالب به أبناء القلعة البيضاء منذ عام 2000، فضلاً عن الأزمة الأخيرة، التي طالب خلالها رئيس الزمالك لاعبيه بمغادرة الملعب، وعدم إكمال المباراة، في حال نزل قائد الأهلي وليد سليمان بخاتمه، الذي اعتاد خوض المباريات به! ما اعتبره مرتضى منصور أحد أعمال السحر والشعوذة!

«الإمارات اليوم» تستعرض سبع أزمات ومؤشرات، تلهب القمة المصرية المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

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