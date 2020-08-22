شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يوضح حجم إصابة عبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور مصطفى المنيري، طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها القائد عبدالله السعيد، وتسببت في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة ٢١ من الدوري الممتاز في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد عبارة عن شد في العضلة الخلفية على أن يتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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