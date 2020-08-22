شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: علي معلول مصدر الخطورة الوحيدة في الأهلي ويجب الضغط عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك سابقاً أن منطقة وسط الملعب ستشهد صراعات كبيراً بين لاعبي القطبين وهي التي ستؤثر في امتلاك كليهما في طريقة المباراة المرتقبة.

أضاف حمادة عبد اللطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "كارتيرون يلعب في المباراة القوية بطريقة بها تحفظ وتأمين دفاعي وهو أمر يحسب له لأنه يستطيع من خلاله الخروج بنتيجة المباراة بالشكل الذي يرضيه على عكس النادي الأهلي ومديره الفني الذي يرغب دائماً في الاندفاع الهجومي بهدف تسجيل أهداف للتقدم في البداية وهو أمر من الصعب أن يتم في مواجهة بحجم القمة".

أوضح حمادة عبد اللطيف أن على معلول المدافع الأيسر للأهلي هو مصدر الخطورة الوحيد للأهلي في المباراة المقبلة وبالتالي من الصعب أن يمنحه الزمالك الحرية الكافية لذلك يجب وضعه تحت ضغط دائم حتى يستطيع أن يعرقل اختراقاته.

وتحدث حمادة عبد اللطيف أن كارتيرون يتفوق في طريقة لعبه على رينيه فايلر لأن المباريات البطولة دائماً ما تحتاج السياسة التي يقوم بها المدير الفني للزمالك والتي تعتمد على تأمين دفاعي محكم مع الاعتماد على التنويع الهجومي بعقلانية.

اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

واستحوذ الأهلي في الدوري المصري 56 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك برصيد 39 نقطة.

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

وواجه الفريقين الأهلي والزمالك كليهما 119 مباراة في الدوري المصري الممتاز نجح خلالها الأهلي في الفوز على الزمالك 44 مرة بينما فاز الأخير 26 مرة، فيما وقع التعادل بينهما في 48 لقاء.

كما شهدت مباريات الفريقين خروج الأهلي بشباكه نظيفة خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدوري بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء، وسجل الأهلي 146 هدفًا فى شباك الزمالك وأحرز الأبيض 100 هدف فى مرمى الأحمر.