شكرا لقرائتكم المصرى: سنواجه المقاصة بالشباب وهذه حقيقة تحويل "حلبية" للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن فريق المصري وصل لمعسكر برج العرب من أجل الإستعداد للقاء مصر المقاصة ببطولة الدوري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن الفريق يعاني في لقاء الغد والإعتماد علي عدد كبير من الناشئين، بسبب إصابة معظم لاعبي الفريق بفيروس كورونا، ولكن مجلس إدارة المصري لديه ثقة كاملة في اللاعبين الشباب المتواجدين في لقاء الغد".

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وأكمل"سعيدو سيمبوري لاعب الفريق رحل بسبب كثرة مشاكلة مع المدير الفني طارق العشري، لأنه كان يفتعل المشاكل دائما، بالرغم من أنه قد إستلم المبالغ المالية له هذا الموسم، ورحيلة كان بسبب كثرة المشاكل، وحق النادي المصري محفوظ ضد اللاعب".

وأختتم"مجلس المصري وجه الشكر للجنة الخماسية بعد تفهمهم السريع لمشاكل الفريق الأخيرة وأنتهي كل شئ سريعا، وقرار تحويل رئيس النادي سمير حلبية كل هذا الحديث غير صحيح ولم يصل خطاب من الإتحاد يخص بتحويلة لجهات التحقيق".