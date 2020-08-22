شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها القائد عبد الله السعيد وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.. وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة ٢١ من الدوري الممتاز في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.

أوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد عبارة عن شد في العضلة الخلفية على أن يتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي.

فيما عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الهام الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز وحصد ٣ نقاط غالية في مشوار الفريق.

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شدد تشاتشيتش على أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء طوال دقائق المباراة وسيطر على مجريات الأمور وأضاع اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الافاء بنتيجة كبيرة لصالح بيراميدز، موضحا سعادته بنجاح اللاعبين في صناعة الفرص والتحرك بدون كرة ولكن يعيب عليهم فقط النجاح في إنهاء تلك الهجمات وهو ما يعمل عليه في التدريبات من خلال علاج الأخطاء والسلبيات ومحاولة التحسن من مباراة لأخرى.

تشاتشيتش أوضح أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق الفرص التي أتيحت له طوال اللقاء وتحقيق الفوز مبكرا دون الانتظار للدقائق القاتلة، ولكنه سعيد بروح اللاعبين وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة إضافة إلى أن النجاح في تحقيق فوز خارج الأرض في الوقت البديل يؤكد التفوق البدني لبيراميدز، والتحسن من مباراة لأخرى.

المدير الفني أضاف بأنه لا يفكر في أي شيء غير فريقه ومحاولة الفوز في جميع المباريات وحصد ٣ نقاط تلو أخرى والتقدم في جدول الترتيب، وعلاج الأخطاء بصورة سريعة في التدريبات، كاشفا عن إجرائه للتعديلات في التشكيلات من مباراة لأخرى بسبب ضغط اللقاءات في الدوري ومحاولة تجهيز جميع اللاعبين في ظل ثقته الكبيرة بجميع عناصر القائمة وقدرتهم على التألق وتعزيز مكان بيراميدز بجدول الدوري بجانب التحضير لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية بالمغرب في شهر سبتمبر المقبل.

وعاد تشاتشيتش ليؤكد على أنه لا يقكر في أي صفقات جديدة لتركيزه مع الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين في ظل الرغبة نحو تحقيق لقب قاري والتواجد بمركز لائق بالدوري.