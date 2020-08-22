شكرا لقرائتكم ضياء السيد: مباراة القمة صعبة على الفريقين ومصطفى محمد أخطر لاعب في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الوطني الأول أن مباراة القمة بين الفريقين ستكون معنوية في مضمونها نظرا لاقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "كارتيرون لن يسعى الى الخسارة بسبب ما تعرض له من لوم في المباريات الماضية وبالتالي سيعتمد على اللاعبين الذين يمتلكون القدرات الخاصة لتحقيق الانتصار".

الزمالك ضد الأهلي



تابع ضياء السيد أن الأهلي يعاني من الإصابات والغيابات الكثيرة بالإضافة الى أزمة انتقال رمضان صبحي الى بيراميدز وهو أمر معنوياً يؤثر على المارد الأحمر بشكل كبير قبل مواصلة بطولة أفريقيا المقبلة.

وقال ضياء السيد أن كارتيرون ناجح في مشروعه بمنح الفرصة لإعداد جيل جديد من لاعبي الزمالك الشباب وهو أمر يحسب له لكن نتيجة التعادل هي الأفضل للفريقين حتى يستعدا بدون ضغوط لمباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

وتحدث ضياء السيد عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو أخطر لاعب في القلعة البيضاء قائلاً: لاعب يحتاج الى كاميرا خاصة لمراقبة تحركاته لأنه لاعب ممتاز للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص بالإضافة الى أنه يجيد التحرك ويزعج أية دفاعات وأراه على عكس الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب الفراعنة السابق قبل ساعات من مباراة القمة بين الزمالك ضد الأهلي إن فرجاني ساسي أيضاً من أخطر اللاعبين في الزمالك ممن سيواجه الأهلي معهم مشكلة في إيقاف تحركاتهم بالإضافة الى يوسف أوباما بالرغم من تأثره نتيجة العودة المتأخرة من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأوضح ضياء السيد أن معدل اللياقة البدنية للاعبين الفريقين جيد للغاية ولم يتأثرا بفترة التوقف نهائياً وهو أمر سيعود بالنفع على المستوى الفني للمباراة.

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اشتعلت أجواء القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها السبت قبل انطلاقها بأيام بسبب تباين حالة الفريقين ففي الوقت الذي ينعم فيه أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء، يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض.

واستحوذ الأهلي في الدوري المصري 56 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك برصيد 39 نقطة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء مصر صوب ملعب استاد القاهرة مساء السبت لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصري الأهلي ضد الزمالك في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة وأن كل طرف يسعى الى تحقيق مصالحه التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وتكمن أهمية المباراة في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

وبينما الجميع يرتقب المباراة الهامة بين الأهلي ضد الزمالك نرصد في التقرير التالي مقارنة رقمية بين المديرين الفنيين للفريقين وهما السويسري رينيه فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون قبل مباراة السبت المقبلة.

وواجه الفريقين الأهلي والزمالك كليهما 119 مباراة في الدوري المصري الممتاز نجح خلالها الأهلي في الفوز على الزمالك 44 مرة بينما فاز الأخير 26 مرة، فيما وقع التعادل بينهما في 48 لقاء.

كما شهدت مباريات الفريقين خروج الأهلي بشباكه نظيفة خلال 52 مواجهة أمام الزمالك بالدوري بينما لم تستقبل شباك الأبيض أهدافا فى 34 لقاء، وسجل الأهلي 146 هدفًا فى شباك الزمالك وأحرز الأبيض 100 هدف فى مرمى الأحمر.