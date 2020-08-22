افتتاح دورة أندية أبوظبي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تنطلق الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بطولة أندية أبوظبي الودية الرباعية لكرة القدم التي تضم أندية بني ياس والظفرة والوحدة إلى جانب العين المستضيف والتي تستمر حتى 28 أغسطس/آب الجاري بملعبي استاد هزاع بن زايد، واستاد خليفة بن زايد.

ووصلت الفرق المشاركة إلى دار الزين، وأجرت، مساء أمس الجمعة، حصتها التدريبية، وستكون ضربة البداية بين «الزعيم» و«الظفرة» على «استاد هزاع بن زايد»، فيما يلتقي الوحدة وبني ياس في «استاد خليفة بن زايد»، وستقام المباراتان في توقيت واحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

تقام الدورة بنظام الدوري من دور واحد فقط، فلا يوجد احتساب للنقاط على اعتبار أن الدورة تقام بنظام المباريات الودية، وتكون مدة المباراة الواحدة 90 دقيقة، 45 دقيقة لكل شوط، تتخللها استراحة مدتها 15 دقيقة، ولحكم المباراة حرية اتخاذ قرار فترة الراحة الإلزامية لدقيقة واحدة في منتصف كل شوط، ويكون نظام التبديل خلال المباراة مفتوحاً، ومن المكان المخصص (منتصف الملعب).

وتطبق قوانين وأنظمة كرة القدم حسب لوائح وأنظمة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية وفقاً للبروتوكول المعتمد في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن الدورة تقام لأهداف متعددة من بينها إتاحة الفرصة للأجهزة الفنية والإدارية للوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أن المباريات ستمكن الأجهزة الفنية من معرفة نقاط الضعف والقوة والإمكانات الحقيقية لكل اللاعبين المشاركين.

وقال الهاشمي: «تقام الدورة وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية وجميع متطلبات الأمن والسلامة للحد من تفشي فيروس كورونا ، وتماشياً مع بروتوكول اتحاد الكرة، آملين أن تقدم الفائدة المرجوة للجميع من لاعبين، وأجهزة فنية، وإدارية».