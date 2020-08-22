شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يدعم المبادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك مجلس دبي الرياضي في مبادرة «خطواتنا معاً»، وكان في مقدمة المشاركين في مقر المجلس، سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، كما شارك عدد من مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس؛ وذلك تجسيداً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دبي الرياضي» يدعم المبادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.