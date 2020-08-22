شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورات مدربي الأولمبياد المدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية، سلسلة الدورات التدريبية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي التي عقدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لسبع ألعاب عبر تقنية الاتصال المرئي .

وتضمنت الدورات المخصصة لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي رياضات الجودو والتايكواندو والسباحة ومبارزة القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة، حيث تجاوز عدد المسجليَن في الدورات 516 مشاركاً من المعلمين والمدربين بوزارة التربية والتعليم مع إمكانية زيادة العدد طوال فترة استئناف الدورات.

وناقشت الدورات أهمية الانتقاء الرياضي والطرق العلمية المناسبة لأفضل العناصر مع تحديد الوقت اللازم لصقل هذه المواهب والوصول بها إلى أفضل المستويات وتوفير الوقت والجهد من خلال اختيار المواهب، واكتشاف القدرات الخاصة واستثمارها لرفع المستوى البدني والفني.

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