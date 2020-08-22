الدرمكي: نحن أندية عاملة باعتراف الملا

رد اتحاد الكرة الطائرة على أندية اتحاد كلباء والذيد والمدام ومليحة والبطائح، برفض طلبها الخاص بعقد ورشة عمل لمناقشة النظام الأساسي قبل عرضه على الجمعية العمومية المقررة بعد غد الاثنين.

يذكر أن أزمة الأندية الخمسة مع اتحاد الكرة الطائرة ما زالت قائمة منذ أن خاطبها الاتحاد بأنه تم تحويلها من أندية عاملة إلى مساندة في أعمال الجمعية العمومية.

وقال عبدالله حسن الدرمكي الأمين العام لنادي اتحاد اتحاد كلباء: في كل يوم يزيد استغرابنا من القرارات التي تصلنا من اتحاد الكرة الطائرة خصوصاً قرار تحويلنا من ناد عامل إلى مساند، وكذلك رفض اتحاد الطائرة ورشة العمل التي نعتبرها حقاً أصيلاً من حقوق أعضاء الجمعية العمومية والأندية.

وقال: يجب أن نضع الشارع الرياضي أمام الحقيقة كاملة، وعلى سبيل المثال كنت شخصياً مشاركاً في اجتماع إحدى الجمعيات العمومية الخاصة باتحاد الكرة الطائرة، وأذكر جيداً أن ممثل نادي شباب الأهلي اعترض على تصويت أندية اتحاد كلباء والذيد والمدام والبطائح ومليحة والظفرة، وقبل أن نرد نحن كممثلين لهذه الأندية الستة انبرى رئيس الاتحاد يوسف الملا، بالرد على ممثل شباب الأهلي، وقال له إن هذه الأندية معتمدة كأندية عاملة، وليست مساندة، وبالتالي تمتلك حق التصويت في الجمعية العمومية حول القرار المطروح.

وأضاف الدرمكي: هناك واقعة أخرى تدعو للاستغراب والدهشة، وهي أن الاعتراض كان على 6 أندية من ممثل شباب الأهلي، وهذه الأندية ال6 التي تمت مخاطبتها بأنها تحولت بجرة قلم من عاملة إلى مساندة، ولكننا تفاجأنا أيضاً باعتماد أحد هذه الأندية كعضو عامل وبقية الأندية كأندية مساندة لا يحق لها التصويت في انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد 2020-2024 .

وأوضح الدرمكي:سوف تكون هناك مفاجآت وأدلة دامغة جديدة في عمومية الاثنين، في فندق ماريوت بالجداف،والسؤال الذي نطرحه للشارع الرياضي هل اعتماد الأندية يتم عن طريق الاتحادات، أم الجمعية العمومية؟ من هنا ستكون بدايتنا في عمومية الطائرة.