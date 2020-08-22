شكرا لقرائتكم خبر عن سبيتسيا في «السيري آ» للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيخوض نادي سبيتسيا بطولة إيطاليا لكرة القدم لأندية النخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتزاعه بطاقة الملحق رغم خسارته على أرضه أمام فروزينوني صفر-1 في مباراة الإياب.

وكان فروزينوني الذي يدربه المدافع الدولي السابق اليساندرو نيستا خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة عينها، فتأهل سبيتسيا إلى «السيري آ» لاحتلاله مركزاً أفضل في دوري الدرجة الثانية الإيطالية (الثالث مقابل الثامن).

ولحق سبيتسيا بالتالي بكروتوني وبينيفينتو اللذين تأهلا مباشرة بدلاً من ثلاثة فرق هابطة هي سبال وليتشي وبريشيا.

وأمضى الفريق المعروف بشغف جماهيره مواسم قليلة في المستوى الأول في عشرينيات القرن الماضي عندما كانت الأندية تخوض بطولات إقليمية.

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